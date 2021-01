Vaccinatie verpleeghuispersoneel in heel Nederland begonnen

De vaccinatie van Fries zorgpersoneel is vanmorgen van start gegaan in het WTC Expo in Leeuwarden. De eerste prik was voor de 24-jarige Bianca Jongsma, verpleegkundige van zorgcentrum De Flecke in Joure. "Ik moest er wel even over nadenken, maar besloot toch al snel me te laten inenten", zegt ze tegen Omrop Fryslân . "Ik wil mezelf en de mensen om mij heen beschermen."

Het is de bedoeling dat de komende weken meer dan 200.000 medewerkers van verpleeghuizen worden ingeënt. Het animo voor de prikken is groot: veel verpleeghuispersoneel staat op een wachtlijst.

In de provincie Groningen kunnen verpleegkundigen zich vanaf nu tegen corona laten vaccineren in evenementencentrum MartiniPlaza in de stad Groningen.

In Overijssel wordt gevaccineerd in Zwolle en in Enschede. In Zwolle wordt gevaccineerd in de IJsselhallen en in Twente op het terrein van Universiteit Twente.

Meer dan duizend prikken per dag worden vanaf vandaag gezet in de drie Gelderse vaccinatiecentra in Wijchen, Arnhem en Apeldoorn. Zorgmedewerker Danielle Volman kreeg vanmorgen de eerste inenting in Arnhem.