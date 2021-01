Bus stort van viaduct in New York, acht gewonden

In New York is een stadsbus van een viaduct op de weg eronder gestort. Daarbij zijn acht mensen gewond geraakt.

Door nog onbekende oorzaak schoot de harmonicabus in The Bronx op het viaduct door een hek. Het voorste deel van de bus stortte zo'n 15 meter naar beneden en bleef verticaal staan.

Een van de gewonden is de buschauffeur. Naar verluidt ligt hij zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens de politie miste de chauffeur een afslag, maar hoe dat kwam is niet bekend. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken.