Duif Joe komt toch uit Australië en mag dus blijven leven

De duif die de Australische autoriteiten wilden afmaken, mag toch blijven leven. Joe, zoals de duif is genoemd, blijkt na onderzoek van de ring om zijn poot toch gewoon uit Australië te komen.

De duif kwam op Tweede Kerstdag in een vogelbadje in Melbourne terecht. Op zijn ring stond dat hij uit de Amerikaanse staat Alabama kwam. Hij zou zijn verdwenen na een race in de kuststaat Oregon en had dus ruim 13.000 kilometer had afgelegd. De autoriteiten waren bang dat het dier besmettelijke ziektes bij zich droeg en wilden Joe daarom afmaken.

Maar die pootring is nep, stelt de Amerikaanse duivenracevereniging nu. "De in Australië gevonden duif draagt een namaakring en hoeft niet te worden vernietigd. Hij komt uit Australië", staat in een verklaring op Facebook.

Dit is de namaakring: