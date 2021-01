Aardappelberg voor hoofdkantoor van supermarktkoepel CBL

Voor het hoofdkantoor van de koepel van supermarkten (CBL) in Leidschendam is vanochtend vroeg een lading aardappels gedumpt. Bij de aardappelberg was een bord geplaatst met de tekst: 'Supermarkten draaien op volle toeren over de rug van de boeren'.

Wie de lading heeft neergegooid, is onbekend. Ook bij het CBL hebben ze geen idee. De actie lijkt te komen van een ontevreden boer. Gisteren had het CBL, onder wie vertegenwoordigers van Albert Heijn en Jumbo, overleg met boerenbelangenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) en de voedingsmiddelenindustrie.

Goed gesprek

Volgens de supermarkten was dat overleg 'constructief'. "We vinden de actie dan ook buitengewoon vervelend na zo'n goed gesprek", aldus de CBL-woordvoerder.

Ook bij FDF zijn ze desgevraagd not amused. "Wij weten absoluut niet waar dit vandaan komt. Dat proberen we te onderzoeken. Maar als het één van onze leden is geweest, dan zullen wij hem daarop aanspreken. We zijn het niet eens met de actie na een goed gesprek gisteren. En in februari staat nieuw overleg gepland."

Dat overleg zou gaan over een keurmerk dat Farmers Defence Force heeft ontworpen. De protestgroep opperde afgelopen jaar het idee dat supers via dat keurmerk 3 procent van hun omzet kunnen afdragen aan de coöperatie Farmer Friendly.

De aardappelsector heeft het zwaar door de tweede coronagolf: