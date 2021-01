De uitzending van 15 januari

Kabinet staat op het punt te vallen

Het kabinet praat vandaag in de minsterraad over een reactie op het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire. In Den Haag verwachten ze dat het kabinet daarna zijn aftreden bekendmaakt, al wilde de coalitie daar nog niet in het openbaar over speculeren.

Wat zijn de consequenties als het kabinet demissionair wordt? Wat betekent een aftreden voor de aanpak van de coronacrisis? Vanavond het laatste nieuws uit Den Haag, gesprekken met politieke gasten en duiding van verslaggever Arjan Noorlander.

Maandag vond premier Rutte nog dat het kabinet niet hoefde af te treden: