PSV-trainer Schmidt erkent: 'Natuurlijk is de sfeer nu even minder'

Het is nog onzeker of PSV zaterdagavond in het competitieduel met Sparta kan beschikken over Cody Gakpo en Noni Madueke. Trainer Roger Schmidt neemt zaterdag een beslissing over de inzetbaarheid van het tweetal.

Schmidt klonk afgelopen woensdag realistisch na het verlies tegen AZ, in een duel waarin hij PSV weinig kansen zag creëren en van een terechte nederlaag sprak.

"Ik vond ons niet slecht in de opbouw, maar het ontbrak ons voorin vooral aan creativiteit en snelheid", keek Schmidt kort terug op het duel met AZ. "We moeten zaterdag laten zien dat we van deze wedstrijd hebben geleerd."

De Duitse coach zegt na twee opeenvolgende wedstrijden zonder zege geen extra druk te voelen. "Er is bij PSV altijd druk om succes te moeten hebben. Zaterdag moeten we gewoon weer hard werken om van Sparta te kunnen winnen."

'Natuurlijk is de sfeer even minder'

Het is volgens Schmidt vanzelfsprekend dat de sfeer in de selectie nu even iets minder is. "Dat gebeurt bij elke voetbalclub. Iedereen is blij als je wint en de sfeer is minder als je verliest. Het zou erger zijn als dit anders was, want dat zou betekenen dat spelers het minder belangrijk vinden om te winnen."

PSV gaat volgens Schmidt niet actief op zoek naar nieuwe spelers tijdens deze transferperiode. "Ons financiële plaatje is niet perfect, net als bij andere voetbalclubs. Maar in een transferperiode moet je altijd slim zijn en je ogen openhouden."

De aftrap van Sparta-PSV is zaterdag om 18.45 uur. Het duel staat onder leiding van arbiter Bas Nijhuis.