Aanvallers Gakpo en Madueke nog twijfelachtig bij PSV voor uitduel met Sparta

Het is nog onzeker of PSV zaterdagavond in het competitieduel met Sparta kan beschikken over Cody Gakpo en Noni Madueke. Trainer Roger Schmidt neemt zaterdag een beslissing over de inzetbaarheid van het tweetal.

Gakpo raakte afgelopen zondag in de topper tegen Ajax (2-2) geblesseerd aan zijn enkel en miste daardoor de wedstrijd van PSV tegen AZ (1-3 nederlaag) van afgelopen woensdag.

Madueke kampt sinds maandag met klachten en miste daardoor eveneens het duel met AZ. Nick Viergever en Mario Götze zijn er zaterdag op Het Kasteel sowieso niet bij.

De aftrap van Sparta-PSV is zaterdag om 18.45 uur. Het duel staat onder leiding van arbiter Bas Nijhuis.