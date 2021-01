De Tilburgse gifemmer: van Europa League naar degradatievoetbal

Frustratie bij Freek Heerkens (Willem II) - Pro Shots

"Ze zeggen weleens gifbeker. Bij ons lijkt het wel een gifemmer die leeg moet..." Willem II-trainer Adrie Koster zit al ruim 33 jaar in het vak en heeft zo'n beetje alles wel meegemaakt. Dacht hij. Vier maanden geleden schreef hij nog geschiedenis met Willem II. De 5-0 thuiszege op het Luxemburgse Progrès Niederkorn was namelijk de grootste Europese zege van de Tilburgers in de clubgeschiedenis. Die prestatie was een logisch gevolg van een uitstekend seizoen, waarin de ploeg van Koster zich ontpopte tot de verrassing van de eredivisie. Dat de plaatsing voor de voorronden van de Europa League uiteindelijk tot stand kwam door een besluit in Zeist, werd buiten Utrecht door weinigen betwist. Want als je Ajax (1-3), AZ (0-2) en PSV (2-1) een nederlaag kunt aansmeren en dat ook nog met fris en aanvallend voetbal doet, dan verdien je ook wel een prijsje. Een prijs die groots gevierd werd, coronaregels of niet.

Na het besluit van de KNVB dat Willem II het laatste Europese ticket zou krijgen, gingen de fans al toeterend door de straten. Het duel met Rangers in september liep zelfs uit op een klein volksfeest.

Willem II-fans vieren feest zonder naleven coronaregels - NOS

Hoe anders ziet de wereld er nu uit, slechts een paar maanden later. Dolend beweegt Willem II zich door de eredivisie: het zelfvertrouwen heeft plaatsgemaakt voor twijfel, de uitblinkers van vorig seizoen zoeken wanhopig naar hun vorm. Topscorer Vangelis Pavlidis doet het op papier niet eens onaardig met zes treffers in zestien duels, maar de Griek staat tegenwoordig wel in de schaduw van zijn onstopbare landgenoot Georgios Giakoumakis, die bij VVV furore maakt. Köhlert reserve De frivoliteit waarmee Mats Köhlert zich vorig jaar presenteerde in de eredivisie, is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een plek op de bank. Nog schrijnender is het verval van Mike Trésor, die geen schim meer is van de spelmaker voor wie de topclubs vorig jaar in de rij stonden. Dat Trésor überhaupt nog in Tilburg speelt, komt doordat de club een jaar geleden eenzijdig een eerder met NEC overeengekomen optie tot koop verzilverde. Joris Mathijsen en Martin van Geel, respectievelijk technisch en algemeen directeur, wreven in de handen over die gouden deal. Het lijkt een eeuwigheid geleden.

Vergeten te verdedigen Willem II staat intussen als nummer zeventien van de eredivisie op een directe degradatieplaats, maar dat besef moet nog groeien in Tilburg. De wijze waarop de 3-2 thuisnederlaag tegen FC Groningen tot stand kwam, was tekenend. Een kwartier voor tijd kwam Willem II met het nodige fortuin op 2-1 tegen de Groningse subtopper, die bijzonder matig voor de dag kwam. Daarvoor waren al twee treffers van de Tilburgers afgekeurd, omdat eerst Kwasi Wriedt en later Ché Nunnely een teen buitenspel stond. Zo moeizaam verkregen, zo snel werd de voorsprong alweer verspeeld. Een doorgewinterde degradatiekandidaat had daarna waarschijnlijk het punt gekoesterd.

Bekijk de samenvatting van Willem II - FC Groningen - NOS

Willem II begon echter enthousiast aan een slotoffensief en vergat daarbij even dat er ook mensen achter de bal moeten blijven. Zo kregen de Groningers, diep in blessuretijd, de niet meer verwachte zege in de schoot geworpen. Je zou er moedeloos van worden. "Als je zulke cadeautjes weggeeft, wordt het ook wel heel moeilijk om een wedstrijd te winnen", verzucht Koster. "Zelfs als je twee goals maakt."

De zeperd tegen FC Groningen staat niet op zichzelf. Vorig weekend verloor Willem II ook al onnodig van VVV-Venlo, eveneens in blessuretijd. Koster zag tegen Groningen een beter Willem II. "We hebben inzet getoond en goede voetbalmomenten gehad. Maar als je cruciale fouten maakt, die ook nog doelpunten opleveren, wordt het moeilijk. Dat mag niet op dit niveau." Cruciale weken In de komende weken treft Willem II met RKC Waalwijk, PEC Zwolle, FC Emmen en ADO Den Haag vier directe concurrenten. "Een maand, waarin veel duidelijk gaat worden", beseft Koster.

"Er zijn natuurlijk een aantal mensen, die nog nooit onder deze omstandigheden gevoetbald hebben", verzucht Koster nog maar eens. "Je staat op een positie, waardoor je je wedstrijden moet winnen. Dat doen we op dit moment niet. We zitten in een heel moeilijk parket."

Spelers Willem II balen - Pro Shots