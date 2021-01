Bijna vijf jaar celstraf voor dokter Schmidt, brein Duits dopingnetwerk

Het brein achter een van de grootste dopingnetwerken van Duitsland, dokter Mark Schmidt, moet vier jaar en tien maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank in München vrijdagochtend bekendgemaakt. Schmidt runde vanuit Erfurt minimaal zes jaar een dopingpraktijk waarbij hij zeker 23 topsporters uit acht landen van bloeddoping en groeihormonen voorzag. Twee medeplichtigen kregen straffen van twee en een jaar cel, twee anderen werden veroordeeld tot geldstraffen.

De rechtszaak is het slotstuk van een dopingproces dat met name Duitsland en Oostenrijk bijna twee jaar lang in zijn greep had. De zaak kwam aan het rollen door de bekentenis van de Oostenrijkse langlaufer Johannes Dürr die op doping betrapt was. Hij vertelde aan justitie en aan de Duitse televisiezender ARD hoe hij zijn doping had gekregen.

Oostenrijkse langlaufer in beeld

In het daaropvolgende onderzoek deed de politie begin 2019 gelijktijdig invallen bij de praktijk van Schmidt in Erfurt en in Oostenrijk bij de wereldkampioenschappen Noordse nummers. De beelden van de Oostenrijkse langlaufer Max Hauke die met de naald nog in zijn arm betrapt werd, gingen de hele wereld over.