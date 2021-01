150.000 bestanden Britse politie per ongeluk gewist

De oppositie in het Britse parlement wil opheldering van minister van Binnenlandse Zaken Patel, omdat uit een centrale politiecomputer per ongeluk 150.000 bestanden zijn gewist. In die bestanden stond bewijsmateriaal dat op plaatsen delict is aangetroffen en informatie over verdachten die waren opgepakt.

Het ministerie zegt dat de schade wordt onderzocht, maar dat er geen informatie over criminelen of gevaarlijke personen is gewist. De per abuis verwijderde bestanden zouden alleen betrekking hebben op zaken waarin geen vervolging tegen arrestanten is ingesteld.

Vingerafdrukken en dna

Het nieuws werd naar buiten gebracht door The Times. Volgens de krant gaan criminelen nu vrijuit, omdat vingerafdrukken en dna-sporen die in deze zaken werden aangetroffen niet meer vergeleken kunnen worden met die in andere zaken.

Een bron van de krant noemt dat een "potentiële ramp" omdat sporen die op een plaats delict worden gevonden niet meer aan een dader gekoppeld kunnen worden.

De data gingen verloren bij een wekelijkse opschoning. Opzet, bijvoorbeeld door een hack, wordt door het ministerie uitgesloten.