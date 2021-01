Warming-up: Geen Neres in Klassieker • Schalke-coach sprak met Huntelaar

Auckland City FC doet niet mee aan het WK voor clubteams. De club heeft zich bij de FIFA afgemeld vanwege de bestaande quarantainemaatregelen in Nieuw-Zeeland. Voor Auckland is het daarom niet te doen om naar Qatar te reizen.

Na de afzegging van Auckland City FC is besloten de eerste ronde van het toernooi te schrappen. Al Duhail SC (Qatar) begint het toernooi nu in de tweede ronde. De andere deelnemers zijn Al Ahly SC (Egypte), Bayern München (Duitsland), Ulsan Hyundai FC (Zuid-Korea), Tigres UANL (Mexico) en de winnaar van de Libertadores-finale, die over twee weken op het programma staat.

De loting voor het toernooi, dat wordt gehouden van 1 tot en met 11 februari, is op 19 januari.