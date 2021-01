Warming-up: Feyenoord en Ajax lijken klaar voor Klassieker

Bruno Fernandes is verkozen tot Speler van de Maand december in de Premier League. Anwar El Ghazi, die vorige maand vijf keer scoorde voor Aston Villa, was ook genomineerd, maar werd het dus niet.

Voor Fernandes, de Portugese spelmaker van Manchester United, was het al de vierde keer dat hij in Engeland tot Speler van de Maand werd uitgeroepen. Eerder gebeurde dat in februari, juni en november. Hij is de eerste voetballer die de prijs vier keer in één kalenderjaar in de wacht heeft gesleept.