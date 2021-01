Warming-up: Baas Zwitserse voetbalbond noemt EK in één land enige optie

Het is onwaarschijnlijk dat het EK voetbal komende zomer in meerdere landen wordt gehouden, zoals de bedoeling was. Dat heeft voorzitter Dominique Blanc van de Zwitserse voetbalbond gezegd in een interview met de Zwitserse krant 24 Heures. Volgens Blanc is de enige optie om het uitgestelde toernooi te houden in één land of één stad met voldoende stadions.

"We moeten stoppen met dromen", zegt Blanc. "In het beste geval zouden we in de tweede helft van dit jaar pas weer een normaal leven kunnen leiden. Ik kan me op dit moment niet voorstellen dat het Zwitserse elftal een wedstrijd zou spelen in Bakoe."

Het EK, dat eigenlijk in 2020 gepland was, zou worden gehouden in twaalf speelsteden, waaronder Amsterdam. Volgens Blanc kan dat beter één land worden, zoals Duitsland of Rusland, of één stad, zoals Londen.

De UEFA neemt uiterlijk in maart een beslissing over hoe het EK gespeeld gaat worden en heeft meerdere scenario's klaarliggen.