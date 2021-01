Warming-up: Ajacied Neres ontbreekt ook zondag tegen Feyenoord nog

Remco Balk geldt als een van de groeibriljanten in Groningen. Dit seizoen krijgt hij mondjesmaat speeltijd van zijn trainer Danny Buijs. Maar sinds zijn winnende goal tegen Ajax staat hij volop in de belangstelling.

Begin januari maakte de club bekend dat een contractaanbieding aan de 19-jarige Balk is ingetrokken, nadat de aanvaller na maandenlange gesprekken aan de club had laten weten eerst de belangstelling van andere gegadigden af te willen wachten. Zo zouden FC Utrecht en AZ geïnteresseerd zijn om Balk in te lijven.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus reageerde teleurgesteld op die houding. "We hebben de deur niet dichtgesmeten voor Remco. Maar de kier waarop die staat, is heel smal."

