Eerste uitslagen Uganda wijzen op overwinning president Museveni

Met 29 procent van de stemmen geteld gaat president Museveni van Uganda aan kop in de race om het presidentschap van zijn land.

Volgens persbureau AP heeft hij zo'n 63 procent van het aantal getelde stemmen gekregen. Zijn voornaamste tegenstander, de populaire zanger Bobi Wine, blijft steken op 28 procent. AP baseert zich op cijfers van het kiescollege.

Van welke stembureaus de cijfers komen, is niet duidelijk. Museveni heeft veel aanhang op het platteland. Wine is vooral populair onder jongeren in de steden.

Ruim 17 miljoen mensen konden gisteren stemmen op een nieuwe president. In de hoofdstad Kampala werden tientallen mensen opgepakt die het verloop van de verkiezingen in de gaten wilden houden. Volgens Wine zijn de verkiezingen frauduleus verlopen. De kiescommissie zegt dat hij met bewijzen voor fraude moet komen.

Fraude en geweld

Met name aanhangers van Wine wilden het stemmen controleren omdat ze vermoeden dat de 76-jarige Museveni zich schuldig maakt aan fraude. De president is al sinds 1986 aan de macht. Museveni wordt verweten de torenhoge werkloosheid en corruptie niet aan te pakken.

"Ondanks de fraude en het geweld van vandaag, ziet het er goed uit", twitterde Wine, waarmee hij aangaf zeker te zijn van de winst.