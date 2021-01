Olympisch hordenkampioene McNeal, concurrente van Visser, voorlopig geschorst

Brianna McNeal - AFP

De Amerikaanse atlete Brianna McNeal, de olympisch kampioene van Rio op de 100 meter horden, is voorlopig geschorst na overtreding van de dopingregels. McNeal (29) zou hebben geknoeid met een dopingtest en is in afwachting van de behandeling van de zaak geschorst door de integriteitscommissie van World Athletics, de mondiale atletiekbond. In 2013 werd de Amerikaanse, toen nog onder haar meisjesnaam Rollins, in Moskou wereldkampioene op de 100 meter horden. Dat jaar liep ze in Des Moines met 12.26 de vierde tijd ooit gelopen op dit onderdeel. Twee jaar later eindigde ze bij de WK in Beijing als vierde, maar in 2016 kroonde ze zich wel tot olympisch kampioene.

Rio 2016: Amerika één, twee, drie op 100 meter horden - NOS

De atlete was in 2017 ook al geschorst na het missen van drie dopingcontroles buiten de wedstrijden om. Dat leverde haar toen een jaar schorsing op, waardoor McNeal de WK atletiek in Londen in 2017 aan zich voorbij zag gaan. Mocht bewezen worden dat de hordenloopster zich opnieuw niet aan de dopingregels heeft gehouden, dan hangt haar als recidiviste en schorsing van vijf tot acht jaar boven het hoofd.

Concurrente van Visser Ook voor de Spelen in Tokio geldt McNeal, die 21 weken de wereldranglijst aanvoerde op de 100 meter horden, als een van de favorieten. Daarmee is ze een geduchte concurrente van Nadine Visser. De Nederlandse liep geregeld tegen McNeal, onder meer bij de FBK Games in Almelo in 2018 en 2019. In 2018 verbeterde Visser bij de Diamond League-wedstrijd in Stockholm het Nederlands record van Marjan Olyslager uit 1989. McNeal won die wedstrijd.

WK 2019: Olympisch kampioene McNeal gediskwalificeerd na valse start - NOS

Bij de laatste WK in Doha in 2019 kwam het niet tot een confrontatie. McNeal werd al in de series gediskwalificeerd wegens een valse start. Visser stelde in de halve finales haar eigen Nederlands record scherper (12.62) en eindigde in de finale als zesde.

Bekijk hieronder de duels die Visser uitvocht met McNeal bij de FBK Games in 2018 en 2019 en de Diamond League-wedstrijd in Stockholm in 2018.