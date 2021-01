Rutte verlaat paleis Huis ten Bosch • Ouders: aftreden kan pijn niet verzachten

Voormalig Nationaal Ombudsman Alex Brenninkmeijer noemt de val van het kabinet op NPO Radio 1 "publicitair een enorme stofwolk". Het is wat hem betreft wel de vraag of het iets helpt bij de ouders. "Als slachtoffers zeggen dat ze het zien als vorm van erkenning dan is dat mooi, maar er blijft nog heel veel over."

Hij doelt onder meer op de conclusie van de parlementaire ondervragingscommissie, dat de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. "Er zijn scheuren ontstaan in de muren van de rechtsstaat, die kun je met de val van het kabinet niet dichtmaken. We moeten kijken naar de oorzaak van die scheuren", zegt Brenninkmeijer, die nu lid is van de Europese Rekenkamer.

Brenninkmeijer benadrukt dat veel politici en anderen betrokken waren bij de toeslagenaffaire. "We hebben het over honderden mensen die in dat geheel een rol hebben gespeeld. Natuurlijk spelen Hoekstra en Rutte ook een rol, maar het is van belang om de problemen onder ogen te zien."