Kabinet gevallen, Wiebes treedt per direct terug • 14.15 uur persconferentie Rutte

Minister Kaag zegt dat het in eerste instantie moet gaan over genoegdoening voor de ouders. "En dan gaat het om meer dan compensatie alleen." Ze vindt dat het vertrouwen in de overheid moet worden hersteld, "want de rechtsstaat is geschaad". Op de vraag of het kabinet moet vertrekken, zegt ze: "Ik ben eruit". Dat wil ze niet toelichten.

Minister Schouten denkt er net zo over. Ze wijst erop dat de slachtoffers geen schijn van kans hebben gehad. Ze vindt dat hen politiek recht moet worden gedaan, maar dat er wel voldoende ruimte moet blijven om beleid te blijven voeren op corona. Minister Hoekstra zegt dat de intentie is om "maximaal in te zetten" op de consequenties die het rapport moet hebben.