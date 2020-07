Barcelona geeft Espanyol laatste zetje naar tweede niveau in futloze derby

Dankzij één fatsoenlijke aanval mag het dolende Barcelona nog een sprankje hoop koesteren op de Spaanse landstitel. Stadgenoot Espanyol kwam echter nog belabberder voor de dag en moet het verlies in de derby (1-0) bekopen met een zeldzame degradatie. Luis Suárez maakte de enige treffer.

Alleen in het seizoen 1993/1994 speelde Espanyol niet op het hoogste niveau. De club overwinterde na de zevende plek vorig jaar zelfs nog in de Europa League in het huidige seizoen.

De tweede club van de stad hoopte met Francisco Rufete, alweer de vierde trainer deze jaargang, nog een schokeffect teweeg te brengen voor de laatste weken van de competitie. En Espanyol kreeg in Camp Nou zelfs de beste kansen, mede door defensief geblunder bij de thuisclub.

Frenkie de Jong

Barcelona, waar Frenkie de Jong vanwege een blessure nog ontbrak, kwam met de schrik vrij toen eerst Adrian Embarba vrij voor Marc-André ter Stegen opdook en later Dídac Vilà de paal raakte. En wat oogde de Catalaane verdediging bij die snelle uitbraken van de bezoekers statisch en onrustig.

Dankzij de VAR kwam het vlakke duel vlak na rust toch even tot leven. Op advies van de videoscheidsrechter werden gele kaarten voor Ansu Fati (Barcelona) en Pol Lozano (Espanyol) omgezet in rode, waarna de eerste fatsoenlijke aanval van de thuisclub meteen raak was.