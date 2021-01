RIVM: vaker visite rond Kerst, die minder vaak op 1,5 meter bleef

In de kerstvakantie hebben aanzienlijk meer mensen bezoek over de vloer gehad dan in de maanden ervoor. Dat komt naar voren uit gedragsonderzoek van het RIVM, waarmee elke paar weken wordt gemeten wat de invloed is van corona. Het nieuwste onderzoek is gedaan tussen 30 december en 3 januari onder ruim 51.000 deelnemers.

73 procent van de ondervraagden kreeg in de kerstvakantie minimaal een keer per week visite. Bij het vorige gedragsonderzoek, half november, was dat nog 60 procent en in april 45 procent.

Een op de vijf mensen die bezoek kreeg, had meer dan twee gasten tegelijk. Tijdens de Kerstdagen stond het maximumaantal bezoekers op drie per dag, voor de andere dagen gold een maximum van twee. Verder lukt het steeds minder goed om tijdens de visites afstand te houden. Rond de feestdagen deed nog maar 44 procent van de mensen dat, tegen 56 procent in november.

Naleving kan beter

Over het algemeen is de naleving van de coronamaatregelen de afgelopen maanden gelijk gebleven, maar volgens het RIVM kan het nog beter. De meeste coronaregels worden door ruim de helft van de mensen nageleefd. Vrijwel niemand schudt nog handen en 93 procent van de mensen zet in publieke binnenruimtes een mondkapje op. Frequent handen wassen (meer dan tien keer per dag) gebeurt alleen nog door een minderheid.

Meer mensen gaan bij klachten in quarantaine en laten zich testen. Het gaat om 66 procent van de ondervraagden; bij de vorige vragenronde was dat nog 58 procent.

Vaccinatiebereidheid

De ondervraagden zijn iets bezorgder over het coronavirus. Bijna de helft (47 procent) maakt zich (veel) zorgen over corona, half november was dat nog 41 procent. Die percentages komen volgens het RIVM overeen met het niveau van de eerste lockdown.

De vaccinatiebereidheid is in anderhalve maand fors gestegen. In november zei nog 62 procent van de mensen dat ze zich wilden laten vaccineren, rond Nieuwjaar was dat al 80 procent. Vooral ouderen staan te springen om zich te laten prikken.

Bij het maken van hun keuze over vaccineren zegt bijna niemand zich te baseren op meningen van bekende Nederlanders of opinies die op sociale media de ronde doen. Veel mensen bekijken de informatie bij de uitnodiging voor de vaccinatie of informatie van het RIVM of de huisarts. Ook berichtgeving in de media scoort hoog.

Vertrouwen in overheid gedaald

Opvallend is de daling in het vertrouwen in de overheid. Van de respondenten is 45 procent positief of zeer positief over de corona-aanpak. Bij de vorige meetronde was dat nog 58 procent.

De Nederlandse aanpak krijgt bijzonder weinig steun als wordt gekeken naar andere landen. Dan is nog maar 21 procent (zeer) positief, een ruime halvering ten opzichte van november.

Het RIVM zegt daarbij dat de vragenlijst is afgenomen rond de jaarwisseling, op het moment dat er veel media-aandacht was voor de vaccinatieplannen van het kabinet. Daar was commotie over, omdat Nederland als laatste land in de Europese Unie van start ging met de coronavaccinaties.

Ander onderzoek

Afgelopen week kwam uit een ander onderzoek naar voren dat 72 procent van de Nederlanders het coronabeleid van het kabinet steunt. Het onderzoek van I&O Research werd gehouden in opdracht van de NOS, onder 2193 mensen. De steekproef wordt gezien als representatief voor de Nederlander vanaf 18 jaar.

In het RIVM-onderzoek is wel ruim 80 procent van de ondervraagden het eens met de stelling dat de overheid "haar best doet om het goed te doen". Medio mei stond dat percentage op 93 procent.