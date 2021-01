Golfer Cabrera gearresteerd voor diefstal, intimidatie en geweld

Golfer Ángel Cabrera is gearresteerd in Rio de Janeiro. De 51-jarige Argentijn wordt in zijn vaderland verdacht van meerdere strafbare feiten en zal door Brazilië worden uitgeleverd.

De succesvolste Zuid-Amerikaanse golfer ooit zou zich de afgelopen vijf jaar schuldig hebben gemaakt aan onder meer diefstal, intimidatie en geweld. Twee ex-partners van Cabrera hebben aangifte gedaan. Hij zou geprobeerd hebben een van zijn voormalige vriendinnen met een auto omver te rijden.

Cabrera won twee majors (US Open 2007 en US Masters 2009) en daarnaast nog vier toernooien. Hij miste in november de Masters door een polsblessure.