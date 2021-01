Gemeenten in Noord-Nederland willen meebeslissen over gaswinning

Een gasveld in Muntendam - ANP

Gemeenten in grote delen van Drenthe, Friesland en in de kop van Overijssel slaan de handen ineen en willen in de toekomst zelf kunnen bepalen of er ruimte is voor extra gasvelden. Ze hopen door samen te werken de landelijke politiek zover te krijgen dat de Mijnbouwwet op dit punt wordt aangepast, blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van RTV Drenthe, RTV Oost en Omrop Fryslân. De drie omroepen spraken tal van lokale en provinciale bestuurders en ontdekten dat de frustratie over "mijnbouw onder je eigen voeten zonder er enige grip op te hebben" enorm is toegenomen bij lokale overheden en bewoners. Zo proberen veel gemeenten al jaren invloed te krijgen op de gas- en zoutwinning of het in de bodem stoppen van afvalwater van mijnbouw. Maar tot nu toe zonder succes. Ook worden gemeenten niet benaderd om mee te praten: niet over de plannen, maar ook niet als er schade is. Het enige wat ze mogen doen is vrijblijvend adviseren, blijkt uit het onderzoek van de regionale omroepen. Veel gemeenten willen geen nieuwe gasvelden. Volgens wethouder Hanneke Zonderland van Weststellingwerf is het beleid in haar gemeente de afgelopen jaren 180 graden gedraaid. "Van gaswinning moet kunnen, naar wij willen geen nieuwe gaswinningen erbij."

In de vier noordelijke provincies wordt gas en olie vooral gewonnen door Vermilion en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), daarnaast zijn er een paar kleinere bedrijven actief. NAM en Vermilion zijn ook verantwoordelijk voor de injectie van afvalwater uit olie- of gaswinning. Daarnaast wordt er in het gebied ook zout gewonnen. Alle delfstofwinners die in Nederland actief zijn, werken in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De winsten uit de gas-, zout- of oliewinning worden gedeeld tussen de maatschappijen en het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie stelt de wetten op en zorgt ook voor goedkeuring en vergunning van de winningsplannen. Het toezicht en de controle op werkzaamheden worden verricht door het Staatstoezicht op de Mijnen, dat onder verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Economische Zaken.

Decennialang wordt er al gas en zout gewonnen uit kleine velden in de kop van Overijssel, Friesland en Drenthe. Inwoners en gemeenten willen al jaren meer invloed op de besluitvorming en de vergunningverlening. Om dat te bereiken zijn er al tientallen juridische procedures geweest, vaak tot aan de Raad van State toe. Geen van die zaken werd gewonnen. Steeds meer gemeenten trekken zich nu terug, omdat deze procedures te veel geld en tijd kosten en nooit iets opleveren. Door samen op te trekken hopen ze op een wijziging van de Mijnbouwwet.

Gasvelden - RTV Oost