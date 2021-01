'Stichting VS doneerde 2 ton voor verdediging Wilders in 'minder Marokkanen'-zaak'

Het advocatenkantoor dat Geert Wilders bijstond in zijn 'minder Marokkanen'-zaak ontving in 2017 213.686 dollar (omgerekend ruim 205.000 euro) van een Amerikaanse stichting, schrijft Follow the Money (FTM). Hoe Wilders zijn verdediging betaalt, was volgens FTM tot nu toe niet bekend.

De betaling staat niet in het geschenkenregister van de Tweede Kamer. In dat register geven Kamerleden geschenken op van meer dan 50 euro. Dat gebeurt om transparant te zijn en mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. In september heeft de Kamer de regels verduidelijkt en daarvoor een gedragscode ingesteld. Dat is geen wet, maar een eigen regeling van de Kamer. Ook komt er een speciaal college dat klachten onderzoekt over het niet naleven van de regels, maar dat gaat pas na de verkiezingen van maart aan de slag.

In het reizenregister staat wel dat de stichting in 2016 Wilders' vliegtickets en hotels betaalde toen hij toespraken hield in de Verenigde Staten.

De PVV-leider reageert op Twitter dat het "politieke proces" hem "tonnen aan advocaatkosten" kost en dat hij blij is met de "steun van velen uit binnen- en buitenland". Hij zegt zelf "nooit één cent" te hebben ontvangen.