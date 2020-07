Atalanta profiteert optimaal van puntenverlies Juventus en Lazio

Een dag nadat Juventus en Lazio in de Serie A tegen een verrassende nederlaag waren opgelopen, is Atalanta drie punten ingelopen op beide clubs.

Makkelijk ging het niet, maar de 2-0 tegen Sampdoria was wel Atalanta's negende zege op rij. Atalanta is de meest scorende ploeg in de Serie A, maar werd woensdagavond maar mondjesmaat gevaarlijk.

Met Hans Hateboer en Robin Gosens in de basis en Marten de Roon op de bank werd voor rust één kans gecreëerd: een pegel van Zapata werd gekeerd door Emil Audero. Zeven minuten na rust viel De Roon in en in het slotkwartier werd twee keer gescoord uit een corner: Rafael Toloi met het hoofd en Luis Muriel met een prachtig schot van net buiten de zestien.

Sampdoria-trainer Claudio Ranieri haalde het einde van de wedstrijd niet. Hij werd wegens commentaar op de leiding weggestuurd.

Napoli wint dankzij oud-PSV'ers

Napoli won eerder op de avond met 1-2 bij degradatiekandidaat Genoa. Twee oud-spelers van PSV vonden het net. In de eerste helft zette clubtopscorer Dries Mertens de Napolitanen op 0-1. En in de tweede helft maakte invaller Hirving Lozano de 1-2.