Vijf miljoen mondkapjes voor Armoedefonds • Nederland gaat Peru helpen

Het is onzeker of de Olympische Spelen in Tokio deze zomer doorgaan. Dat zegt Taro Kono, de minister van bestuurlijke en regelgevende hervormingen in Japan. Hij is daarmee de eerste hoge ambtenaar in Japan die twijfels uitspreekt.

Japan heeft te maken met oplopende cijfers rond het coronavirus. In verschillende regio's, ook in Tokio, is tot ten minste 7 februari de noodtoestand uitgeroepen. Ook de steun onder de bevolking brokkelt af. In een recente opiniepeiling wilde meer dan 80 procent van de Japanners dat de Spelen worden afgelast of opnieuw worden uitgesteld.

Japanse minister twijfelt over Olympische Spelen: 'Nadenken over plan B'