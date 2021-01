China meldt hoogste aantal coronagevallen sinds maart • Politie beëindigt filmopname in loods

In China is het grootste aantal coronabesmettingen geregistreerd sinds 1 maart. Afgelopen dag kwamen er volgens het Nationale Gezondheidscomité 144 nieuwe coronagevallen bij, met name door de uitbraak in de noordoostelijke regio Hebei, waar een aantal steden in lockdown zit.

De andere besmettingen zijn gemeld in de provincie Heilongjiang, die tegen de grens met Rusland ligt. Gisteren meldden de Chinese autoriteiten ook het eerste sterfgeval in acht maanden tijd als gevolg van het coronavirus, een vrouw in Hebei. Vermoedelijk is de nieuwe uitbraak begonnen op het platteland, waar minder snel wordt getest.

De Chinese autoriteiten roepen inwoners op om volgende maand tijdens het Chinese Nieuwjaar alleen essentiële trips te maken. Rond die feestdag reizen normaal gesproken honderden miljoenen Chinezen door het land, op weg naar familie of vrienden.

De toename komt op het moment dat een team experts van de Wereldgezondheidsorganisatie in quarantaine zit in de stad Wuhan, waar ze onderzoek gaan doen naar de oorsprong van het coronavirus. Een van hen is de Nederlandse viroloog Marion Koopmans.