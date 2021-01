Balk zorgt voor spanning in Groningen: 'Bij gelijkwaardigheid speelt andere jongen'

Remco Balk op de grond - AFP

In één klap kende voetbalminnend Nederland zijn naam. Het schot van Jørgen Strand Larsen was niet hard, maar wel geplaatst. Ajax-doelman André Onana had er moeite mee en duwde de bal naar de zijkant. Daar stond Remco Balk. "Ik had niet verwacht dat ik in de basis mocht starten", vertelt de 19-jarige aanvaller. "De week ervoor had ik net als invaller mijn debuut gemaakt. En dan scoor je ook nog. Dat was een heel mooi moment." Het doelpunt was er bovendien één met een Balk-signatuur. "Het was vooral op intuïtie. Gokken waar die bal komt en op de goede plek staan. Het enige dat ik dacht was: hoog schieten, anders komt Onana er nog aan." Groeibriljant Balk geldt als een van de groeibriljanten in Groningen. Dit seizoen krijgt hij mondjesmaat speeltijd van zijn trainer Danny Buijs. Maar sinds die ene goal tegen Ajax staat hij volop in de belangstelling.

Begin januari maakte de club bekend dat een contractaanbieding aan Balk is ingetrokken, nadat de aanvaller na maandenlange gesprekken aan de club had laten weten eerst de belangstelling van andere gegadigden af te willen wachten. Zo zouden FC Utrecht en AZ geïnteresseerd zijn om Balk in te lijven. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus reageerde teleurgesteld op die houding. "We hebben de deur niet dichtgesmeten voor Remco. Maar de kier waarop die staat, is heel smal." Trainer Danny Buijs liet in het Dagblad van het Noorden doorschemeren dat de positie van Balk in het team in het geding is. "Als ik vind dat ik hem nodig heb, zal ik hem nog steeds opstellen. Maar als er sprake is van gelijkwaardigheid met andere spelers, die een langere toekomst bij de club hebben, kies ik voor die jongens. Dat heb ik hem ook verteld." 'Talk of the town' in Zuidhorn De entree van Balk in het betaald voetbal, eind september, had veel weg van een jongensboek. Zo werd dat in ieder geval beleefd in het dorp waar zijn roots liggen, Zuidhorn. Bij dat debuut, een invalbeurt tegen FC Twente, liet de tiener al een goede indruk achter. Maar toen hij een week later de matchwinnaar werd tegen Ajax was hij in Zuidhorn pas echt 'talk of the town'. Jeugdtrainer Tjibbe Jan Werksma: "Ik was heel erg trots. Ik had nog net geen tranen in mijn ogen, maar wel een brok in de keel."

Danny Buijs (FC Groningen) langs de lijn - AFP

Voordat Balk de jeugdopleiding van FC Groningen doorliep, speelde hij bij de plaatselijke amateurclub, vv Zuidhorn. In de bestuurskamer zijn de kleuren groen en wit duidelijk zichtbaar. "Dat zijn de kleuren van de club", constateert de jonge spits nuchter. "Inderdaad, dezelfde kleuren als FC Groningen. Dat is wel toevallig." Bij vv Zuidhorn speelde Balk vijf jaar onder jeugdtrainer Werksma. "Dat hij het zo ver zou schoppen, had ik alleen maar durven dromen." En toch zag Werksma wel dat de jonge Balk iets extra's had, ten opzichte van zijn ploeggenoten. "Remco stond bijvoorbeeld altijd op de goede plek. Hij was er altijd, voorin en achterin." Balk vult aan: "Ik ging alleen maar rennen, eigenlijk. Want ik wilde graag de bal hebben. Maar ik wilde ook geen tegendoelpunten."

Remco Balk (FC Groningen) - Pro Shots

Werksma typeert Balk als een vrije vogel. "Als we 8-tegen-8 speelden, dan zette ik zeven spelers op een positie neer en Remco mocht gewoon zelf uitzoeken waar hij ging lopen, want hij stond toch altijd goed." Soms probeerde de trainer zijn pupil een beetje af te remmen. "Als het een beetje kiele kiele werd op het eind, zei ik weleens tegen Remco: blijf nu maar een beetje dáár. Ook omdat hij dan nog wat over zou hebben als hij bij de goal van de tegenstander zou komen. Als je bekaf bent, heb je die kracht niet meer. Dus daar kon ik nog een beetje in sturen." Balk: "Zo'n voetballer was ik. En ben ik nog steeds wel. Vooral spelend op intuïtie."

Aan voetbalgogme geen gebrek bij de jonge Balk in zijn jaren bij vv Zuidhorn. Maar op andere vlakken was er nog wat te verbeteren. Werksma: "Technisch was hij niet echt een wonder in de beginjaren. Remco lag weleens languit over de loopladder." Zelf herinnert Balk zich dat hij bij de F'jes met een kleinere bal speelde dan de rest. "Omdat ik weleens over de bal viel."



Dankzij techniektrainingen was het euvel snel verholpen. "Technisch ben ik wel beter geworden. Maar het kan nog veel beter, vind ik zelf." Werksma is milder gestemd. "Hij heeft het hartstikke goed onder de knie gekregen. Bij zijn debuut tegen Twente liet hij tijdens een actie bijvoorbeeld een fantastische techniek zien."

In rep en roer Aan het begin van het seizoen werd het geduld van Balk op de proef gesteld. Stad en Ommeland was in rep en roer toen Arjen Robben vertelde zijn rentree te willen maken bij de club van zijn hart. Voor de jonge Balk was Robben ook een concurrent, van wie hij het nooit zou kunnen winnen. Maar Robben raakte bij zijn rentree meteen geblesseerd en dus kreeg Balk de kans. Eerst een paar minuten tegen FC Twente, daarna vanaf het begin tegen Ajax.

24 februari 2018: Remco Balk (Groningen 017) in duel met PSV-speler Ian Maatsen - Pro Shots

Jeugdtrainer Werksma maakte het moment suprême niet live mee. De tribunes in het stadion waren door de corona-maatregelen leeg. En Werksma was ook niet in de buurt van een televisie. "Toen zag ik dat de appgroep van Zuidhorn 2 ontplofte, het kelderteam waarin ik zelf speel. 'Balk scoort!'. Ik ben snel naar mijn vader gefietst, om het op tv te gaan kijken." Ook Balk merkte na de wedstrijd dat zijn treffer veel had losgemaakt. "Ik keek op mijn mobiel en had heel veel berichten. Toen besefte ik wel: het is heel bijzonder dat dit gebeurt."