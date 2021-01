Nederlandse baanwielrenners in bubbel op weg naar belangrijke bike-off

Met een allesbepalende bike-off in het verschiet, hebben baanwielrenners Roy van den Berg, Nils van 't Hoenderdaal en Theo Bos zich sinds donderdag afgesloten van de buitenwereld. De drie sprinters strijden op 28 januari met elkaar om de laatste plek in de Nederlandse teamsprintploeg voor de Olympische Spelen van komende zomer.

"Als je corona krijgt, dan houdt het op", verklaart Bos de bubbel. "Want de wedstrijd gaat gewoon door." Ze zitten in een hotel aan de rand van Apeldoorn en trainen in het nabijgelegen Omnisport. "We gaan met onze eigen auto van het hotel naar de hal en dan trainen we los van de grote groep", legt Van 't Hoenderdaal uit.

Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli zijn al verzekerd van een plaats in de olympische teamsprintploeg. Op de baan van het Zwitserse Grenchen wordt over twee weken bepaald wie de resterende plek krijgt: Van den Berg, Van 't Hoenderdaal of Bos.