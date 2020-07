Marokkanen uit buitenland kunnen vanaf 14 juli weer naar Marokko

Marokko opent komende dinsdag weer de grenzen voor Marokkanen die in het buitenland wonen, meldt staatspersbureau MAP. Dat betekent dat mensen met een Marokkaans paspoort uit onder meer Nederland vanaf 14 juli weer naar Marokko kunnen reizen. Ook buitenlanders die in Marokko wonen zijn vanaf dan weer welkom.

Volgens MAP kunnen mensen zowel per boot als per vliegtuig naar Marokko komen. Er komen exclusieve veerdiensten vanuit Sète in Frankrijk en Genua in Italië. Vanuit Spanje, waar normaal gesproken veel Marokkanen uit de diaspora de oversteek maken, vertrekken voorlopig geen boten naar Marokko. Vliegmaatschappij Royal Air Maroc gaat extra vluchten plannen om mensen naar Marokko te kunnen brengen.

Voorwaarde voor reizigers is wel dat ze een negatieve coronatest kunnen overhandigen. Die mag niet ouder zijn dan 48 uur.

Grens al maanden dicht

De Marokkaanse grens is sinds half maart dicht vanwege de coronapandemie. Naar schatting enkele duizenden Marokkaanse Nederlanders strandden als gevolg van de strenge lockdown. Hun repatriëring verliep stroef door spanningen tussen Nederland en Marokko; volgens NRC staat morgen nog een repatriëringsvlucht gepland.

Ook duizenden Marokkanen die op het moment van de grenssluiting in het buitenland waren, konden de afgelopen maanden niet terug naar hun thuisland.

De zomervakantie wordt traditioneel door veel Marokkanen gebruikt voor een reis naar het Noord-Afrikaanse land. Zulke reizen lijken nu onder voorwaarden te kunnen doorgaan.