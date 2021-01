'Aantal hotelovernachtingen in gunstigste geval in 2022 hersteld van corona'

Het aantal hotelovernachtingen in Nederland zal in 2022 weer op het niveau zijn van dat in 2019. Amsterdam zal vermoedelijk nog een jaar langer moeten wachten op volledig herstel, verwacht vastgoedadviseur Colliers International.

Overigens houdt Colliers ook rekening met een somberder scenario; dat het reisgedrag van mensen door de corona-uitbraak definitief is veranderd. In dat geval zou het herstel van de hotelbranche pas in 2024 te zien zijn doordat er definitief een kwart minder zakelijke reizigers zijn en zo'n 5 procent minder buitenlandse reizigers.

Schiphol en toeristenbureau NBTC spraken eerder de verwachting uit dat de toeristische sector nog wel even in een diep dal zal zitten. Het NBTC verwacht pas in 2024 te kunnen spreken van herstel. Dick Benschop, de topman van Schiphol, verwacht ook dat de grootste luchthaven van Nederland in 2024 of 2025 pas terug is op het oude niveau.

Minder zakenreizen

Volgens Colliers-hotelexpert Joost Mees is het waarschijnlijkste scenario dat er structureel iets minder zakelijke reizigers zijn de komende jaren. Ook zal het langer duren voordat toeristen uit andere continenten Nederland weer zullen bezoeken. Dat verlies wordt gecompenseerd door Europese reizigers en door Nederlanders die in eigen land op vakantie gaan.

Mees: "Zakelijke reizigers zullen wat langer nadenken voordat ze een reis maken. Er zijn op dit moment digitale vergadermethoden die een goed alternatief zijn." Hij verwacht dat zakenreizen er in de toekomst anders uit zullen zien. "Als collega's elkaar weer eens zien, dan zal dat in grotere aantallen zijn en zullen bedrijven er een echt evenement van maken."

Dit zijn volgens Mees ook de redenen waarom het herstel in Amsterdam langer op zich laat wachten. De hoofdstad heeft in verhouding tot andere steden in Nederland meer zakelijke en intercontinentale reizigers.