Tientallen doden na aardbeving op Sulawesi

Een zware aardbeving op het eiland Sulawesi in Indonesië heeft aan zeker dertig mensen het leven gekost. Ook zijn er honderden gewonden. De beving had een kracht van 6,2 en veroorzaakte landverschuivingen.

De beving was om 02.30 uur lokale tijd (19.30 uur in Nederland) op een diepte van bijna 20 kilometer aan de westkust van het eiland. Volgens de eerste berichten zijn duizenden mensen hun huis uit gevlucht voor het natuurgeweld. Tientallen gebouwen zijn beschadigd en een belangrijke weg die het getroffen gebied ontsluit, is geblokkeerd.

Huizen zijn ingestort en hulpdiensten proberen mensen die onder het puin liggen te redden. Reddingswerkers vonden een meisje dat om hulp riep en zei dat ook haar moeder onder de ravage vastzit: