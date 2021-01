Zeker tien doden na aardbeving bij Sulawesi

Het eiland Sulawesi in Indonesië is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 6,2 en veroorzaakte landverschuivingen. Zeker tien mensen zijn omgekomen en duizenden mensen werden uit hun huis verdreven.

De beving was om half drie 's nachts lokale tijd (half acht gisteravond onze tijd) op een diepte van bijna twintig kilometer. Behalve de doden zijn er ook honderden mensen gewond geraakt. Tientallen gebouwen zijn beschadigd en een belangrijke weg die het gebied ontsluit is geblokkeerd.

Huizen zijn ingestort en hulpdiensten proberen mensen die onder het puin liggen te redden: