Tientallen doden na aardbeving op Sulawesi

Er heerst chaos op het Indonesische eiland, zegt correspondent Annemarie Kas in het NOS Radio 1 Journaal. "Duizenden mensen zijn halsoverkop hun huizen ontvlucht. Die verblijven nu buiten of in haastig ingerichte opvangplekken. Er gaan beelden rond van huizen en gebouwen die volkomen in puin liggen. Er is ook grote schade aan hotels en ziekenhuizen. De kwaliteit van de bouw is hier niet altijd even goed en dat maakt de gebouwen extra kwetsbaar."

De hulpdiensten zijn met man en macht aan het werk om mensen onder de brokstukken vandaan te halen. Dat werk wordt bemoeilijkt omdat sommige wegen geblokkeerd zijn. "We zagen eerder vandaag beelden van zo'n reddingsactie voorbij komen, maar er moeten veel meer gevallen zijn. De aardbeving was midden in de nacht, dus lang niet iedereen zal op tijd zijn huis hebben kunnen verlaten."

Sulawesi heeft vaker te maken met aardbevingen, zegt Kas. "Het eiland ligt vlak bij een scheidslijn tussen tektonische platen. Die scheiding loopt aan de westkant van het eiland, en dat is ook precies waar deze aardbeving was."

In 2018 was er een krachtige aardbeving in zee, vlak bij de kust van Sulawesi. Die veroorzaakte een tsunami waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. "Deze keer was de beving op land, dus er was geen risico op een tsunami. Dat gevaar is in ieder geval geweken."