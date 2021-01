Noord-Korea toont ballistische raketten op parade, 'afvuren kan vanaf onderzeeër'

Bij een militaire parade in Pyongyang heeft Noord-Korea donderdagavond nieuwe ballistische raketten getoond. Volgens staatsmedia kunnen ze vanaf een onderzeeër worden afgevuurd.

Staatspersbureau KCNA had het over "'s werelds krachtigste wapen". Er werden ook raketwerpers en tanks getoond. Leider Kim Jong-un was gehuld in een zwarte leren jas en een bontmuts. Zoals gebruikelijk bij dit soort gebeurtenissen glimlachte en zwaaide hij terwijl hij naar de parade keek.

In oktober werd in de Noord-Koreaanse hoofdstad ook al een parade gehouden, waar een enorme lange-afstandsraket (ICBM) werd getoond.