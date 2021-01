Biden kondigt coronasteunpakket van bijna 2000 miljard dollar aan

Aankomend president Joe Biden heeft een steunpakket van 1900 miljard dollar aangekondigd, omgerekend ruim 1500 miljard euro. Het geld is bedoeld om de coronapandemie te bestrijden, sneller te vaccineren en om individuen, staten, lokale overheden en bedrijven te ondersteunen.

Amerikanen krijgen 1400 dollar. Eerder kregen ze al 600 dollar. Er gaat geld voor huur, eten en kinderopvang naar mensen in nood. Scholen krijgen geld om veilig te kunnen heropenen, wat Biden in het voorjaar gedaan wil krijgen. Ook wordt in het plan het minimumloon verhoogd naar 15 dollar per uur.

Het pakket wordt gefinancierd met geleend geld, waardoor de schulden van de federale overheid verder oplopen. Het is nog niet duidelijk of het Congres het plan gaat goedkeuren. De Democratische leiders Pelosi (Huis van Afgevaardigden) en Chuck Schumer (Senaat) hebben al wel gezegd dat ze het voorstel snel willen behandelen.