Athletic Club verrassende finalist Spaanse Supercup na winst op Real Madrid

Athletic Club heeft zich verrassend geplaatst voor de finale van de Spaanse Supercup. De nummer twaalf van de Primera División versloeg in de halve finales Real Madrid: 2-1. Zondag is Barcelona de opponent in de finale.

De wankele Real-defensie gaf voor rust twee doelpunten weg. Na balverlies van Lucas Vázquez schoof Raúl García de 1-0 langs doelman Courtois en na een overtreding van Vázquez in het zestienmetergebied was ook de strafschop wel besteed aan García.

Na de pauze raakte Marco Asensio (Real) paal en lat. Benzema's 2-1 werd afgekeurd en daarna toch goedgekeurd. Zijn 2-2 kreeg echter geen goedkeuring. Tussendoor voorkwam Thibaut Courtois knap de 3-1 van Villalibre.

Finale tegen Barcelona

Met de nederlaag van Real Madrid is de winnaar van de Supercup van vorig jaar uitgeschakeld. De finale tussen FC Barcelona en Athletic Club wordt zondag om 21.00 uur gespeeld.

Sinds 1982 wordt in Spanje om de Supercup gespeeld. Bilbao won de beker tot dusver twee keer, waarvan de laatste keer in 2018. Barcelona, dat dertien keer de prijs in ontvangst mocht nemen, was in 2018 voor het laatst winnaar.