Degradatiezorgen blijven groot bij Willem II na verlies tegen Groningen

Willem II heeft opnieuw geen overwinning weten te boeken. De ploeg van trainer Adrie Koster, die pas twee keer won dit eredivisieseizoen, dacht thuis tegen FC Groningen af te stevenen op een gelijkspel, maar zag de gasten in blessuretijd toch nog de overwinning pakken: 2-3.

De Tilburgers moesten afgelopen week, op initiatief van de technische staf, een vrije dag opgeven voor een groepsgesprek om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Dat gesprek leek direct effect te hebben. Willem II nam vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief in de wedstrijd, maar verzuimde de score te openen.

Uitblinkende invaller

FC Groningen kwam gedurende de eerste helft, onder leiding van de uitblinkende Mo El Hankouri, beter in de wedstrijd. El Hankouri begon de wedstrijd in Tilburg op de bank, maar werd al in de twintigste minuut in het veld gebracht voor de geblesseerde Patrick Joosten.

El Hankouri was in de eerste helft al dicht bij de openingstreffer, maar zijn inzet werd toen nog gekeerd door Willem II-doelman Jorn Brondeel. Vlak na rust was het wel raak voor de aanvaller.

Groningen drukte echter niet door en zag de thuisploeg op gelijke hoogte komen door Ché Nunnely. De gelijkmaker gaf Willem II extra energie en Kwasi Wriedt dacht de Tilburgers op voorsprong te zetten, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.