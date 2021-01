Coalitiepartijen zwijgzaam na overleg, maar alles wijst op aftreden Rutte III

De ministerraad hakt morgen definitief de knoop door over het aftreden van het voltallige kabinet-Rutte III. Er komt vanavond toch geen extra ministerraad en de partijleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn overleg met hun eigen partij naar huis gegaan.

Alles wijst erop dat het kabinet morgen aftreedt naar aanleiding van het vernietigende rapport over de fraudejacht van de Belastingdienst, de kinderopvangtoeslagaffaire. In dat rapport wordt harde kritiek geleverd op de manier waarop ambtenaren, rechters en bewindspersonen zijn omgegaan met ouders die ten onrechte beschuldigd werden van fraude.

Rapport diverse keren besproken

Sinds de publicatie van dit rapport eind december hangt de vraag over het aftreden van het kabinet in de lucht, maar de bewindslieden wilden het rapport eerst inhoudelijk bespreken. Dat is diverse keren gebeurd in het Catshuis. Volgens premier Rutte gingen die gesprekken alleen over de inhoud en niet over de politieke consequenties.

"De politieke vraag wordt morgen besproken", zei Rutte vanavond laat bij zijn vertrek uit het Torentje. "Ik kan daar nu niets over zeggen in de media."

Bekijk hier de reacties van Rutte, Schouten en Kaag na afloop van de overleggen.