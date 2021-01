Huntelaar over Ajax en Schalke: 'Alsof je moet kiezen tussen twee kinderen'

Klaas-Jan Huntelaar drukte als invaller tegen FC Twente zijn stempel met twee goals, maar de vraag is of hij het seizoen afmaakt bij Ajax. Een terugkeer naar Schalke 04 lonkt.

"Schalke heeft zich gemeld en ik moet nu kijken hoe of wat. Het is wel iets om over na te denken. Bij Ajax heb ik zesenhalf jaar gespeeld, bij Schalke zeven jaar. Het zijn twee mooie clubs. Alsof je moet kiezen tussen twee kinderen."

Huntelaar is sowieso bezig aan zijn laatste seizoen als prof, zoals hij eerder al had aangekondigd. "Ik denk dat die keuze goed is geweest. Ik weet dat ik nog van waarde kan zijn, daar twijfel ik niet over. Nu moet ik een keuze maken."