Politie klaar voor avondklok, maar 'sommige taken zullen stilgelegd worden'

De politie bereidt zich voor op het handhaven van een avondklok. Of er een avondklok komt en wat voor regels daarbij horen is aan de politiek, maar als die er komt krijgt de politie er een veeleisende handhavingstaak bij. Roosters worden dan aangepast en sommige politietaken zullen tijdelijk niet uitgevoerd worden.

Om de avondklok te handhaven zijn veel meer politieagenten op straat nodig, zegt Willem Woelders, commandant corona bij de nationale politie. "Mensen die nu overdag werken, zullen 's avonds moeten gaan werken. En sommige taken moeten we een tijd stilleggen", zegt hij in gesprek met Nieuwsuur. "Dat gaat de rest van het jaar gevolgen hebben."

Welke taken uitgesteld worden, zal regionaal besloten moeten worden door burgemeesters en officieren van justitie. Per regio kan dat verschillen, maar Woelders verwacht dat de afhandeling van strafzaken vertraging oploopt. "En wijkagenten zullen ook vaker 's avonds moeten gaan werken en daardoor overdag minder bereikbaar zijn." Ook de controle op bijvoorbeeld vergunninghouders van vuurwapens kan uitgesteld worden.

Er zijn nog meer taken die niet uitgevoerd kunnen worden als een avondklok wordt ingevoerd, zoals verkeerscontroles. "Als dit besluit uit medische noodzaak genomen wordt, zullen wij handhaven", zegt Woelders. Hij benadrukt dat groot onderzoek en noodhulp door moet blijven gaan.

Diensten verlengd, agenten werken 's avonds

De impact van de avondklok op de politieorganisatie wordt groot, voorspelt Woelders. "Ik weet dat onze medewerkers de avondklok als grote last zullen ervaren, naast het gewone werk. Ik maak me ook zorgen om de belasting van collega's. Die is al heel lang hoog", zegt hij, daarbij verwijzend naar handhaving van coronaregels en de vele demonstraties van dit jaar.

Binnen de verschillende politieteams worden roosters al aangepast. Er wordt onder meer gekeken of mensen diensten van 12 uur kunnen gaan draaien in plaats van 8 uur, en of mensen die normaal nooit 's avonds werken dat toch willen gaan doen.