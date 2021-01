Haller en Huntelaar nemen Ajax bij de hand in aanloop naar Klassieker

Haller, voor liefst 22,5 miljoen euro overgenomen van West Ham United, viel afgelopen zondag tegen PSV nog in, maar werd door trainer Erik ten Hag ditmaal vanaf het begin gebruikt. De Fransman gaf meteen zijn visitekaartje af en kopte in de beginfase een voorzet vanaf rechts van Antony goed binnen.

Sébastien Haller heeft bij zijn basisdebuut voor Ajax slechts zeven minuten nodig gehad voor zijn eerste treffer in Amsterdamse dienst. Zijn vroege goal tegen FC Twente leek goud waard, maar in de slotfase maakte Julio Pleguezuelo gelijk. De net ingevallen Klaas-Jan Huntelaar bezorgde de koploper met twee doelpunten alsnog de winst: 1-3. Zondag ontvangt Ajax achtervolger Feyenoord.

Twente had enkele minuten daarvoor via Vaclav Cerny de eerste kans van de wedstrijd gekregen. De Tsjech zette André Onana met een lastig schot aan het werk, raakte daarbij geblesseerd en viel uit.

In het vervolg van de vermakelijke eerste helft kregen beide ploegen talloze mogelijkheden. Namens Ajax, met Jurriën Timber centraal achterin op de plek van Perr Schuurs, waren Quincy Promes, Dusan Tadic (tot twee keer toe) en Antony dicht bij een doelpunt. Aan de andere kant stichtten Jayden Oosterwolde, Godfried Roemeratoe, Queensy Menig en Ajax-huurling Danilo gevaar.

Kort na rust lag de bal dan wel in het net achter Onana. Ex-Ajacied Menig schudde Noussair Mazraoui af in een sprintduel en passeerde de Kameroener. De 1-1 werd echter wegens buitenspel geannuleerd na ingrijpen van de VAR. Menig, op 5 december in Amsterdam nog twee keer trefzeker (1-2 zege), bleef zo verstoken van een nieuw juichmoment.