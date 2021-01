Grote regionale verschillen bij euthanasie, in sommige gemeenten 25 keer vaker

De regionale verschillen rond euthanasie zijn groot. Het percentage sterfgevallen waar euthanasie aan voorafging, is in sommige gemeenten 25 keer zo groot als in andere. Dat is de uitkomst van onderzoek van het Radboudumc in Nijmegen en de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen.

De meest recente cijfers zijn van 2017. Toen werd in Nederland in 4,4 procent van de overlijdens euthanasie toegepast. De onderzoekers wilden weten of in bepaalde gebieden meer of juist minder euthanasie voorkomt. En die verschillen zijn er overduidelijk.

Almere en Dokkum

De onderzoekers namen alle euthanasiegevallen mee die gemeld zijn door huisartsen. Om de gegevens niet herleidbaar te maken tot individuen, publiceren ze alleen gegevens over postcodegebieden. Sommige kleine gemeenten hebben namelijk maar twee of drie huisartspraktijken.

Neem je de eerste twee cijfers van alle postcodes, kom je op 90 gebieden. In de kaart hieronder is te zien hoe vaak euthanasie in die gebieden werd toegepast in 2017: