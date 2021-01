Zwoegend Heerenveen mag handen dichtknijpen met gelijkspel tegen RKC

Het was alweer het elfde doelpunt van Henk Veerman en de zevende assist van Joey Veerman in dit seizoen. Bij 19 van de 24 doelpunten van Heerenveen was minimaal één van de Veermannen direct betrokken.

De vroege voorsprong bezorgde de fletse Friezen echter geen vleugels. Integendeel, RKC nam de touwtjes met verzorgd spel in handen en Heerenveen raakte in de verdrukking. De Waalwijkers kregen voor rust kansen via Richard van der Venne en Finn Stokkers. Bij een spaarzame aanval van Heerenveen was Henk Veerman dicht bij zijn tweede goal.