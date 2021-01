Al bijna duizend gedetineerden in quarantaine na besmettingen

Al bijna duizend gedetineerden zitten preventief in quarantaine na coronabesmettingen in de gevangenis. Zij moeten in isolatie omdat een medegedetineerde corona bleek te hebben of omdat ze in contact zijn geweest met besmet bezoek of personeel.

Tot nu toe zijn er twee penitentiaire inrichtingen helemaal in quarantaine gegaan. In Nieuwegein gaat het om 335 gedetineerden en in Ter Apel om ruim 400 mensen.

In Grave, Zaanstad, Heerhugowaard en Roermond zijn afdelingen in isolatie geplaatst. Ook in de detentiecentra in Rotterdam en Zeist zitten relatief veel gedetineerden in afzondering.

Op dit moment zijn 29 gedetineerden positief getest op het coronavirus. Zestien van hen verblijven in Ter Apel, waar veroordeelden vast zitten die illegaal in Nederland zijn.

OMT-advies

Minister Dekker heeft het Outbreak Management Team (OMT) om advies gevraagd over de situatie in gevangenissen. Hij wil weten of de huidige maatregelen afdoende zijn. Ook moet het OMT aangeven wat de invloed is van de Britse variant van het virus, die ook in Nederland in omloop is en mogelijk veel besmettelijker is.

Advocaten maken zich zorgen over het grote aantal gedetineerden in quarantaine. Ze mogen dan niet douchen en kunnen geen kleding wassen. Ook mogen ze in de regel geen mondkapjes dragen.

Dat laatste is volgens Dekker vanwege de veiligheid: gedetineerden moeten herkenbaar zijn en bewakers moeten hun gemoedstoestand kunnen zien. Ook vindt Dekker dat een mondkapje weinig toevoegt aan andere maatregelen, zoals preventieve quarantaine van nieuwe gevangenen, bezoek achter glas en minder verlof.

Als gedetineerden naar de rechtbank gebracht worden, dragen ze wél een mondkapje. Ook kan het zijn dat de directeur van een gevangenis tijdelijk mondkapjes toestaat, bijvoorbeeld op een afdeling met besmettingen.