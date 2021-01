Brand in vluchtelingenkamp Rohingya in Bangladesh verwoest honderden huizen

Een brand in een vluchtelingenkamp voor Rohingya in Bangladesh heeft honderden huizen verwoest. Niemand raakte ernstig gewond, maar 3500 mensen uit het kamp bij de Bengaalse stad Cox's Bazar hebben geen dak meer boven hun hoofd. Ook zijn 150 winkels in de as gelegd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Omdat het winter is, is het erg koud in Bangladesh. VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zorgt voor dekens, kleding en warme maaltijden voor de getroffen vluchtelingen.

Bekijk hier beelden van de brand in het kamp: