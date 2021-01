Pilot onder studenten: eerst een corona-sneltest, daarna naar tentamen

Het is afwachten hoe groot de bereidheid onder studenten is, zegt rector magnificus Wijmenga: "We zijn heel benieuwd naar de reden waarom studenten niet mee zouden willen werken. We koppelen daarom ook een vragenlijst aan de test. We leren hier enorm veel van, daarom vind ik het ook heel spannend. "

De Gezondheidsraad adviseerde eerder vandaag om per situatie te bekijken of de verplichting van een zogeheten 'coronapaspoort' wenselijk is. In het advies aan het ministerie van Volksgezondheid sluit de raad toepassingen in het onderwijs niet uit.

Het kabinet bekijkt al langer of het sneltesten en testbewijzen, bijvoorbeeld via een app , kan inzetten voor het coronabeleid. Het ministerie van Onderwijs heeft drie onderwijssteden aangewezen om te kijken hoe het fysieke onderwijs op een veilige manier kan worden hervat. Naast Groningen, kijken ook Amsterdam en Delft naar mogelijkheden.

Bij een positieve test kunnen studenten uiteraard niet deelnemen aan het tentamen. Dan wordt de GGD ingeschakeld. Studenten zullen de toets dan later moeten herkansen, of online het tentamen afleggen.

De test is vrijwillig, benadrukt rector magnificus Cisca Wijmenga. "We kunnen en willen studenten natuurlijk niet verplichten om een coronatest te ondergaan. Als ze niet willen meewerken, dan mogen ze gewoon naar het tentamen."

Studenten die een tentamen moeten afleggen, kunnen vanaf vrijdag een uitnodiging ontvangen voor een sneltest. Op de sneltestlocatie die maandag opent, kunnen zo'n 350 testen per dag worden afgenomen. Binnen drie uur ontvangen de studenten de uitslag van de test. Een negatieve test is 24 uur geldig.

"Ik zou het doen", reageert student Maureen van Blerk van de Groningse studentenvereniging Dizkartes. "Het is fijn dat er gekeken wordt naar de opties om fysiek onderwijs weer mogelijk te maken."

Het hoger onderwijs snakt naar meer versoepelingen. "Zeker voor eerstejaars studenten is het zwaar. Het is superbelangrijk dat studenten fysiek onderwijs krijgen. Een academische opleiding gaat namelijk ook over met elkaar in discussie gaan", legt Wijmenga uit. "Tegelijkertijd horen we dat studenten zich soms niet veilig voelen bij situaties, ook al houden we 1,5 meter afstand. We hopen dat de sneltesten ook bijdragen aan dit gevoel van veiligheid."

Student Maureen ziet het in ieder geval als een stap in de goede richting. "Het is nog maar een pilot, maar het is een begin."