Huisartsen eisen Pfizer-vaccin, De Jonge houdt poot stijf

De Landelijke Huisartsen Vereniging eist dat minister De Jonge onmiddellijk 15.000 Pfizer-vaccins beschikbaar stelt voor huisartsen en medewerkers in de huisartsenspoedzorg. De LHV stelt dat de minister zijn beloftes niet nakomt, nu zij niet langer kunnen rekenen op een vaccinatie deze maand. In een reactie schrijft De Jonge dat hij zich nooit op een termijn heeft vastgelegd en dat de Pfizer-vaccins bedoeld zijn voor kwetsbare ouderen.

Er waren volgens de belangenvereniging van huisartsen duidelijke afspraken met de minister over vaccinatie van huisartsen en hun medewerkers. Dat zou naar verwachting eind januari gebeuren met het Moderna-vaccin. Huisartsen zouden zichzelf kunnen vaccineren en ook hun oudere patiënten.

Van het vaccin van Moderna komen deze maand maar heel weinig doses beschikbaar, bleek zondag. Daarop besloot De Jonge dat huisartsen gevaccineerd worden met het vaccin van AstraZeneca. Maar wanneer dat vaccin precies geleverd wordt, is nog niet duidelijk.

Andere oplossing

De huisartsen wijzen op de afspraak dat als het vaccineren met Moderna in januari niet zou lukken, er een andere oplossing gezocht zou worden. De artsen zouden hoe dan ook deze maand hun eerste prik ontvangen. Maar volgens De Jonge klopt dat laatste niet: "Wij hebben niet afgesproken dat alle huisartsen die bijdragen aan de huisartsenspoedzorg voor eind januari hun eerste vaccinatie zouden ontvangen".

De minister stelt dat huisartsen die met het Moderna-vaccin gaan vaccineren in kleine woonzorginstellingen zichzelf ook mogen vaccineren. Overige huisartsen en al hun medewerkers ontvangen het vaccin van AstraZeneca, naar verwachting op 8 februari. Mocht die datum niet gehaald worden, "dan wordt er gekeken of het toch mogelijk is voor deze groep het BioNTech/Pfizer-vaccin aan te bieden bij de centrale GGD-locatie."

Alle huisartsen eerder vaccineren met het Pfizer-vaccin is niet mogelijk, zegt De Jonge. "Tenzij we accepteren dat dit ten koste mag gaan van de prioritaire doelgroep, namelijk de kwetsbare ouderen. Dat is niet overeenkomstig de vaccinatiestrategie die we baseren op de adviezen van de Gezondheidsraad."

Acties

De belangenvereniging eiste voor donderdagavond 19.30 uur, als de LHV een ledenraad heeft, een toezegging van de minister.

De huisartsen schreven in hun brief aan De Jonge dat ze zich beraden op acties. Desgevraagd zegt de LHV tegen de NOS dat het zijn leden niet zal voorstellen om het vaccineren van patiënten op te schorten als de huisartsen hun zin niet krijgen. "Maar er zijn leden die wél zulke geluiden laten horen", zegt een woordvoerder.