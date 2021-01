Huisartsen boos op minister De Jonge vanwege latere vaccinatie, stellen ultimatum

De Landelijke Huisartsen Vereniging eist dat minister De Jonge onmiddellijk 15.000 Pfizer-vaccins beschikbaar stelt voor huisartsen en medewerkers in de huisartsenspoedzorg. De LHV stelt dat de minister zijn beloftes niet nakomt, nu zij niet langer kunnen rekenen op een vaccinatie deze maand.

De vereniging stelt de minister een ultimatum en dreigt anders met acties. Desgevraagd zegt de LHV tegen de NOS dat het zijn leden niet zal voorstellen om het vaccineren van patiënten op te schorten als de huisartsen hun zin niet krijgen. "Maar er zijn leden die wél zulke geluiden laten horen"., zegt een LHV-woordvoerder.

Er waren volgens de belangenvereniging duidelijke afspraken met de minister over vaccinatie van huisartsen en hun medewerkers. Dat zou naar verwachting eind januari gebeuren met het Moderna-vaccin. Huisartsen zouden zichzelf kunnen vaccineren en ook hun oudere patiënten.

Van het vaccin van Moderna komen deze maand maar heel weinig doses beschikbaar, bleek zondag. Daarop besloot De Jonge dat huisartsen gevaccineerd worden met het vaccin van AstraZeneca. Maar wanneer dat vaccin precies geleverd wordt, is nog niet duidelijk.

Andere oplossing

Volgens de huisartsen was overeengekomen dat als het vaccineren met Moderna in januari niet zou lukken, er een andere oplossing gezocht zou worden. Huisartsen zouden hoe dan ook deze maand hun eerste prik ontvangen. Nu de minister daar geen aanstalten toe maakt, eisen huisartsen het reeds beschikbare BioNTech/Pfizer-vaccin op.

"Wij verwachten van u dat u de glasheldere afspraak met ons nakomt. Dat betekent dat er nu 15.000 Pfizer-vaccins beschikbaar worden gesteld voor de huisartsen en medewerkers in de huisartsenspoedzorg", schrijft de LHV in een brief aan de minister.

De huisartsen willen voor 19.30 uur donderdagavond een positief antwoord van de minister. Ze beramen zich op verdere acties, zonder dat duidelijk wordt wat dat precies betekent. "Via de politiek, de media en uiteraard direct tegen de minister zeggen we: kom uw afspraken na en laat zien dat u de huisartsen serieus neemt."