Veerman en Veerman bezorgen Heerenveen vroege voorsprong • Haller in de basis bij Ajax

- Dit eredivisieduel stond 19 keer eerder op de rol. Heerenveen won 14 keer en RKC pakte 3 keer de volle buit, het laatst op 17 november 2012; toen won RKC met 2-0 door twee treffers van Florian Jozefzoon.

- Op 8 november 2013 was de laatste editie in Friesland. Heerenveen won met 5-2. Alfred Finnbogason (3x),Kenny Otigba en Hakim Ziyech scoorden voor de thuisploeg.

- Dit seizoen werd het op 22 november in Waalwijk 1-1.

- Vurnon Anita (RKC) is geschorst.

- Bij sc Heerenveen debuteert Tibor Halilovic. De Kroaat speelde voor zijn komst bij Heerenveen 124 duels voor HNK Rijeka in de Kroatische competitie (4 goals). Tibor's neef Alen Halilovic speelde vorig jaar 17 duels voor Heerenveen (1 goal). Danijel Pranjic is de enige andere Kroaat die speelde voor Heerenveen, in 2008/2009 werd hij met 16 goals topscorer van de Friezen.