Alpineskiër Jagge (54) overleden, olympisch kampioen op de slalom in 1992

Voormalig alpineskiër Finn Christian Jagge is na een kort ziekbed overleden. De Noor won tijdens de Olympische Winterspelen van 1992 goud op de slalom.

In Albertville bleef Jagge destijds de grote favoriet Alberto Tomba uit Italië voor. Twee jaar later mocht hij zijn olympische titel in eigen land verdedigen, maar in Hafjell (nabij Lillehammer) werd hij zesde.

Wel won Jagge in de jaren negentig nog zeven keer een wedstrijd in de wereldbeker. In 2000 zette hij een punt achter zijn carrière. Jagge is 54 jaar geworden.